أمريكي يوثق تفاصيل علاجه من فيروس كورونا في مصر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر، يكشف صحفي أمريكي عن تفاصيل رحلة علاجة بالمستشفى المخصص للعزل في مصر.

وتأكدت إصابة 3 أمريكيين على الأقل بفيروس كورونا المستجد، بتاريخ 8 مارس/ آذار، على متن الباخرة النيلية، بحسب ما ذكره أحد الركاب المصابين، مات سويدر.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 7 مارس / آذار منظر الباخرة النيلية التي ترسو قبالة ضفة النهر في مدينة الأقصر جنوب مصر، حيث نزل طاقمها والركاب بعد اكتشاف 45 حالة يشتبه أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد

وأكتشفت 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس الكورونا على متن الباخرة النيلية بدون ظهور أي أعراض، وتم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، بينما تم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، بحسب ما ذكر في البيان الصادر عن الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية على موقع "فيسبوك".

وأضاف سويدر، وهو صحفي تقني من مدينة نيويورك، أنه كان هناك 26 أمريكياً على متن الباخرة السياحية.

ويتواجد سويدر حالياً في المستشفى المخصص للعزل بمدينة مرسى مطروح الساحلية، بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ سويدر بتوثيق رحلته إلى مصر، في7 مارس/ آذار، عبر موقع "تويتر"، حيث نشر عدة صور للمعالم السياحية التي قام بزيارتها خلال رحلته، حتى أُعلن في اليوم التالي عن عزله مع آخرين على متن الباخرة النيلية.

وكشف سويدر عن الإجراءات التي تبعت ذلك، ومنها أنه استقل طائرة عسكرية مصرية نقلته مع 32 شخصاً من الأقصر إلى المستشفى المخصص للعزل.

وأثنى الأمريكي المصاب بالمعاملة التي يتلقاها من الأطباء والعاملين بمستشفى العزل،مؤكداً على أنه يتلقى الطعام الصحي من أجل تقوية مناعته ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة، خلال بيانها اليومي "بشأن فيروس كورونا المستجد في مصر".