الكمامة قد تزيد من خطر الإصابة.. هكذا يمكنك حماية نفسك من كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الحكومة المصرية إصدارها قرار بحظر الأرجيلة (الشيشة) أو غلق المقاهي، لمواجهة فيروس كورونا، فيما أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بالمرض إلى 59 حالة مؤكدة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" في فضائية "ON"، إنه لا يوجد قرار بمنع تدخين الشيشة أو غلق المقاهي، مؤكدًا عدم مناقشة الحكونة لهذا الأمر ضمن احتياطاتها للتعامل مع الفيروس.

كما أكد سعد عدم صحة ما قيل حول اتجاه الحكومة إلى تعليق الدراسة في مصر، إلا أنها من الممكن أن تعيد حساباتها، بعد توصية منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية أن قرار تعليق جميع الفعاليات أو الانتقالات ذات التجمعات الكبيرة، تشمل 5 أشياء رئيسية، هي: المؤتمرات والموالد والمعارض والحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية، حسب مداخلة أخرى أجراها مع فضائية "DMC".

وفي وقت سابق، علقت دار الأوبرا المصرية جميع أنشطتها الفنية، ضمن إجراءات احترازية لوزارة الثقافة المصرية، للتعامل مع فيروس كورونا.

وفي آخر بيان لها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها للفيروس وصل إلى 59 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، إن هناك 4 إصابات جديدة تم تسجيلها، الإثنين، منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية، وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وأشار مجاهد إلى استحداث الصحة المصرية لوحدة مهمتها فحص كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس.