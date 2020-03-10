فيروس كورونا.. إيطاليا تفرض إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد

روما، إيطاليا (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إغلاق كافة أنحاء البلاد، وفرض إجراءات العزل الطبي في جميع المدن والأقاليم، على خلفية اتساع رقعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد المصابين والوفيات.

وقال كونتي، في المؤتمر الصحفي، إنه "تم توسيع نطاق جميع المناطق الحمراء الآن ليشمل جميع أراضي الوطن"، معلنًا حظرًا كاملًا لكافة الأنشطة والمناسبات العامة، اعتبارًا من الثلاثاء 10 مارس آذار الجاري.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، أن الإجراءات الجديدة تأتي لحماية كافة المواطنين في البلاد، لاسيما "الأكثر هشاشة"، على حد وصفه، داعيًا كافة المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

وبموجب القرارات الجديدة، سيتم إلغاء جميع التجمعات العامة وإغلاق جميع المدارس والجامعات حتى الشهر المقبل، كما سيتم تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد، بما في ذلك كرة القدم والتي تعد اللعبة الشعبية الأولى.

وتحظر إجراءات العزل الطبي في كافة الأراضي الإيطالية على المواطنين، التنقل إلى خارج المناطق التي يعيشون فيها إلا في حالات الضرورة.

وستمتد إجراءات العزل إلى جميع السكان في كافة أنحاء إيطاليا والبالغ عددهم أكثر من 60 مليون شخص.

وستنظم الحكومة الإيطالية حملات لإغلاق كافة المطاعم والمقاهي في البلاد عند غروب الشمس، على غرار ما كان يحدث في شمال البلاد والتي شهدت انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا.

كان 7 أشخاص، لقوا مصرعهم إثر اندلاع احتجاجات عنيفة، في وقت سابق، الاثنين، في 22 سجناً إيطاليًا ضد القيود وحالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا، وسط مطالب لعديد من السجناء بالعفو، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وتعد إيطاليا هي ثاني أكبر الدول من حيث أعداد الإصابة والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الصين والتي ظهر فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، حيث ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد لتسجل أكثر من 9 آلاف حالة إصابة بالمرض، كما توفي أكثر من 460 شخصًا بسبب الفيروس.