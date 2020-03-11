دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اكتشاف 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد على 188 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في البحرين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، الأربعاء، أن الإصابات الجديدة لحالات كانت في إيران، مشيرة إلى خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران والبالغ عددهم 165 شخصًا، حيث تبين سلامة 88 شخصًا وخلوهم من الفيروس كورونا، وتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وتعد إيران واحدة من أكبر البلاد المصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الصين وإيطاليا، في وقت تنحسر فيه أعداد الإصابات الجديدة بالمرض في الصين والتي بدأ فيها انتشار الفيروس في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

وأعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني على رأس الحملة ضد فيروس كورونا في البلاد، بحسب خطاب بثه التليفزيون الإيراني، الأربعاء.

ونصح خامنئي الذي ألغى الاحتفالات برأس السنة الفارسية، مكتفيًا بخطاب تليفزيوني، بأداء فريضة الحج من مسافة بعيدة خلال العام الفارسي الجديد، والذي يصادف يوم الجمعة 20 مارس آذار، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان طهران لخطة تعبئة عامة لمواجهة الفيروس الذي تفشى في كافة أنحاء البلاد.

وسجلت البحرين والإمارات والسعودية والكويت ولبنان، إصابات بفيروس كورونا المستجد، لحالات قادمة من إيران.