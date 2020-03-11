دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قطر، الأربعاء، تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بيوم واحد، إذ أكدت وزارة الصحة رصد 238 حالة جديدة.

وكشفت وزارة الصحة القطرية، في مؤتمر صحفي عن تسجيل 238 إصابة جديدة في قطر لمخالطين للحالات الثلاث التي أُعلن عنها في البداية.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة كانت في الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ اكتشاف الحالات الأولى، ما أدى إلى عدم مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع.

وأشارت الصحة القطرية إلى أن المصابين المكتشفين حديثا يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مركز الأمراض الانتقالية.

وبهذه الحالات الجديدة، قفز عدد المصابين في قطر من 24 حالة إلى 262، لتسجل أكثر نسبة إصابات معلنة بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى 11 مارس/أذار من عام 2020، وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد المصابين مرشحة للارتفاع في قادم الأيام بين من هم في الحجر الصحي، داعية المواطنين لـ"الاطمئنان".