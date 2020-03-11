فيروس كورونا يصل 102 دولة منها 14 عربية.. إليكم القائمة وعدد الحالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بلغت حصيلة عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19" نحو 115.800 ألف مصاب حول العالم منهم 1000 إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما على صعيد الوفيات، فأظهرت آخر الأرقام التي حصرتها شبكة CNN عن وفاة نحو 4200 شخص حول العالم، في حين كشفت مفوضية الصحة الوطنية الصينية عن شفاء 61.400 ألف مصاب بكورونا.

ووصل عدد الدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا إلى 102 دولة منها 14 عربية، فيما يلي نستعرض لكم القائمة:

1- أفغانستان: 7 حالات

2- الجزائر: 12 حالة

3- أندورا: حالة واحدة

4- الأرجنتين: 19 حالة، وفاة واحدة

5- أرمينيا: حالة واحدة

6- أستراليا: 112 حالة، 3 حالات وفاة

7- النمسا: 131 حالة

8- البحرين: 110 حالات

9- بنغلاديش: 3 حالات

10- بيلاروسيا: 6 حالات

11- بلجيكا: 169 حالة

12- بوتان: حالة واحدة

13- بوليفيا: حالتان

14- البوسنة والهرسك: قضية واحدة

15- البرازيل: 34 حالة

16- بروناي: حالة واحدة

17- بلغاريا: 4 حالات

18- تشيلي: 17 حالة

19- كمبوديا: حالة واحدة

20- كندا: 93 حالة، وفاة واحدة

21- كولومبيا: 3 حالات

22- كوستاريكا: 13 حالة

23- كرواتيا: 6 حالات

24- قبرص: 3 حالات

25- جمهورية التشيك: 31 حالة

26- الدنمارك: 262 حالة

27- جمهورية دومينيكان: 5 حالات

28- الاكوادور: 17 حالة

29- مصر: 55 حالة، وفاة واحدة

30- إستونيا: حالة واحدة

31- فنلندا: 3 حالات

32- فرنسا: 116 1 حالة، 30 وفاة

33- جورجيا: حالة واحدة

34- ألمانيا: 1،296 حالة، وفاة 2

35- جبل طارق: حالة واحدة

36- اليونان: 84 حالة

37- هونج كونج: 120 حالة ، 3 حالات وفاة

38- المجر: حالة واحدة

39- أيسلندا: 50 حالة

40- الهند: 56 حالة

41- إندونيسيا: 19 حالة ، وفاة واحدة

42- إيران: 8042 حالة ، 291 حالة وفاة

43- العراق: 67 حالة ، 7 حالات وفاة

44- أيرلندا: 24 حالة

45- إسرائيل: 58 حالة

46- إيطاليا: 149 10 حالة ، 631 حالة وفاة

47- اليابان: 1،264 حالة ، 19 حالة وفاة بما في ذلك 696 حالة مرتبطة بسفينة Diamond Princess

48- جامايكا: حالة واحدة

49- الأردن: حالة واحدة

50- الكويت: 58 حالة

51- لاتفيا: حالة واحدة

52- لبنان: 52 حالة

53- ليتوانيا: حالة واحدة

54- لوكسمبورغ: حالة واحدة

55- ماكاو: 10 حالات

56- جزر المالديف: حالتان

57- ماليزيا: 117 حالة

58- المكسيك: 7 حالات

59- موناكو: حالة واحدة

60- منغوليا: حالة واحدة

61. المغرب: 16 حالة ، وفاة واحدة

62. نيبال: حالة واحدة

63- هولندا: 382 حالة ، 4 حالات وفاة

64- نيوزيلندا: 5 حالات

65. نيجيريا: حالتان

66- شمال مقدونيا: حالة واحدة

67- النرويج: 15 حالة

68. عُمان: 18 حالة

69. باكستان: 18 حالة

70. فلسطين: 29 حالة

71. بنما: 8 حالات ، وفاة واحدة

72. باراجواي: 5 حالات

73- الفلبين: 35 حالة ، وفاة واحدة

74- بيرو: 11 حالة

75- بولندا: 8 حالات

76- البرتغال: 21 حالة

77. قطر: 18 حالة

78. رومانيا: 3 حالات

79- روسيا: 20 حالة

80. سان مارينو: حالة واحدة

81. المملكة العربية السعودية: 15 حالة

82- السنغال: حالتان

83. صربيا: 5 حالات

84- سنغافورة: 160 حالة

85- سلوفاكيا: 5 حالات

86- سلوفينيا: حالة واحدة

87. جنوب إفريقيا: 7 حالات

88- كوريا الجنوبية: 755 7 حالة ، 60 حالة وفاة

89- إسبانيا: 1204 حالة ، 28 حالة وفاة

90- سريلانكا: حالة واحدة

91- السويد: 52 حالة

92. سويسرا: 181 حالة ، وفاة واحدة

93. تايوان: 48 حالة ، وفاة واحدة

94. تايلاند: 59 حالة ، وفاة واحدة

95. تونس: 5 حالات

96- تركيا: حالة واحدة

97. أوكرانيا: حالة واحدة

98. الإمارات العربية المتحدة: 74 حالة

99. المملكة المتحدة: 382 حالة ، 6 حالات وفاة

100. الولايات المتحدة: 1000 حالة ، 31 حالة وفاة *

101. الفاتيكان: حالة واحدة

102- فيتنام: 34 حالة