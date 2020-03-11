من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

طهران، إيران (CNN)-- أعلنت إيران تسجيل 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 9000 حالة، وفقاً لمدير العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور، الأربعاء.

وأكد متحدث وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 63 شخصًا نتيجة الإصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 354 حالة وفاة.

ونصحت وزارة الصحة الإيرانية، المواطنين في كافة أنحاء البلاد، بإلغاء كافة خطط السفر لقضاء العطلات والبقاء في المنزل، مع تنامي تفشي المرض، حيث تعد إيران واحدة أكبر الدول المصابة بالمرض بعد الصين وإيطاليا.

وأعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني على رأس الحملة ضد فيروس كورونا في البلاد، بحسب خطاب بثه التليفزيون الإيراني، الأربعاء.

ونصح خامنئي الذي ألغى الاحتفالات برأس السنة الفارسية، مكتفيًا بخطاب تليفزيوني، بأداء فريضة الحج من مسافة بعيدة خلال العام الفارسي الجديد، والذي يصادف يوم الجمعة 20 مارس آذار، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان طهران لخطة تعبئة عامة لمواجهة الفيروس الذي تفشى في كافة أنحاء البلاد.

وسجلت البحرين والإمارات والسعودية والكويت ولبنان، إصابات بفيروس كورونا المستجد، لحالات قادمة من إيران.