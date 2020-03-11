دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الكويت، الأربعاء، تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) خبرا أعلنت فيه تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

واستثنى القرار رحلات القادمين من الكويتيين وأقرابهم من الدرجة الأولى فقط بالإضافة إلى طائرات الشحن، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء لاتخاذ هذا القرار، إذ قال إن بلاده تعاني من تفشي وباء وافد إليها يتفشى مع كثرة التجمعات ورحلات الطيران، وفقا لكونا.

وبعد أقل من ساعة من إصدار هذا القرار، أعلنت الكويت شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لتصريحات نقلتها الوكالة عن وزير الصحة.

في سياق متصل، عبر وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، عن أسفه مما سمعه حول عدم التزام بعض المصابين في البلاد بالحجر الصحي وأشار إلى أن هذا التصرف يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وفقا لكونا.

يذكر أن الكويت سجلت 72 حالة مصابة بالفيروس حتى 11 مارس/أذار لأشخاص جميعهم قادمين من الخارج، وفقا لما ذكره وكيل وزارة الصحة.