تداول فيديو "سقوط وافد صيني في السعودية مصاب بكورونا".. وإمارة مكة ترد

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو تظهر سقوط ما قالوا إنه وافد صيني مصاب بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف بـ"كوفيد- 19".

إمارة مكة أعادت نشر صورة مما يتداوله النشطاء قائلة على صفحتاه الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف إصابة مقيم من الجنسية الصينية بفيروس كورونا بمحافظة جدة، وأن الحالة كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من نفس الجنسية نتيجة خلاف بينهما.. نتج عنها إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وكانت وزارة الصحة قد ردت في وقت سابق على مقاطع فيديو يتم تداولها عن إصابات بكورونا، قائلة بتغريدة: "هذا الفيديو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي وليست لحالة فيروس كورونا الجديد.. وندعو الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

ويذكر أن السلطات السعودية ممثلة بوزارة الصحة نفت مرارا عددا من الشائعات التي بتم تداولها عبر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضت صفحة وزارة الصحة في مناطقة الباحة صورة بتعليق: "تود صحة الباحة أن توضح ان ما تضمنه الفيديو المتداول حول نقل حالة كورونا الجديد من مستشفى المندق العام غير صحيح ولا يوجد حالات لمرض كورونا الجديد تم اكتشافها في المنطقة".