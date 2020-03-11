رجل أعمال يصور ظروف حجره الصحي في السعودية بسبب فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وثق رجل أعمال في المملكة العربية السعودية، ظروف الحجر الصحي التي فرضت عليه بسبب فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد- 19".

وقال رجل الأعمال الذي لم يذكر اسمه في مقطع فيديو نشرته الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على تويتر: "أنا رجل أعمال سعودي سافرت عدة دول موبوءة بفيروس كورونا وعند وصولي لمطار الرياض طبعا كان من الأفضل أن انتقل للعزل منعا للعدوى.."

وتابع قائلا: "كان استقبالهم في الحقيقة جيد جدا، نقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية وبعدها خيروني أبقى في المنتجع أو في فندقن ففضلت فندق هم الي ماخذينه على حساب الدولة الله يجزيهم خير، فندق فخم جدا، أمام الفيصلية.."

وأضاف: "الرعاية الطبية، رعاية متقدمة جدا، الحمد لله اهتمام كبير جدا، وعاملوني معاملة محترمة تماما حتى الإخوان في الجوازات واحد من الإخوان قال لي انت جيعان؟ وجابلي في الحقيقة وجبة على حسابه شخصيا وبعد أن نقلت أخذوا مني البصمة الي هي المسحة الطبية وكان حقيقة تعامل رائع جدا.."