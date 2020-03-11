تركيا تعلن تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا: أصيب بأوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات التركية، مساء الثلاثاء، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي بات يُعرف باسم "كوفيد- 19"، لافتة إلى أن المريض أصيب بالفيروس خارج البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الإصابة نقلت للشخص المصاب بالفيروس من خلال وجوده بأوروبا.. وحالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة".

وأضاف: "تسجل إصابة أو عدة إصابات بكورونا لا يعني أن الفيروس بات وباءً.. فيروس كورونا ليس أقوى من التدابير التي اتخذناها، وإصابة شخص به لا يمثل خطرًا بالكلية، فلقد تم عزله ومن ثم لا يوجد تهديد بالنسبة للمجتمع".

وحذّر الوزير "المواطنين من السفر للخارج ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، مطالبًا إياهم باتباع التعاليم والإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بالفيروس"، لافتا إلى أن "النجاح الذي حققناه حتى اليوم في مواجهة كورونا سيضمن لنا سهولة المواجهة فيما بعد".

ولفت الوزير التركي إلى أن "تركيا أبلت بلاءً حسنًا في التصدي لانتشار فيروس كورونا رغم انتشاره عالميًا بشكل سريع، وظهوره في عدد من الدول خلال الفترة الماضية.." مشيرا إلى أن "الأوبئة العالمية لها تداعيات لا يمكن التصدي لها.. فالبشر يتنقلون بين بلدان العام، ومن ثم فإنه مهما كانت التدابير المتخذة، ومهما كان نظام المقاومة، فلا يمكن التصدي للنتائج التي قد تترتب على سفر البشر وتنقلهم بين دولة وأخرى".