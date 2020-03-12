بعد وصف فيروس كورونا بـ"الجائحة".. ما هو الوباء؟ وهل يمكن إيقافه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت الجزائر أولى حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الجزائرية، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين بالمرض، الخميس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 24 شخصًا.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من الخميس حتة الخامس من أبريل نيسان المقبل كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الأربعاء، وصول انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى مستوى "الجائحة"، مطالبًا الحكومات باتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار المرض الذي ظهر في الصين في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.