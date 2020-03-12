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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الفرنسية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نصحت ببقاء المسنين في منازلهم.

وقررت الحكومة الفرنسية تأجيل "الإجراءات الطبية غير الضرورية"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية وصوله إلى مستوى الجائحة، وطالبت الحكومات باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة تفشي المرض.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز، الخميس، إنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بشأن حماية الأسواق المالية من تأثير فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماكرون، "سيتعين على أوروبا أن تبذل جهوداً هائلة لحماية مصالحها الاقتصادية، ولهذا السبب أريد أن ننظم على المستوى الأوروبي، وسأحث مجموعة السبع ومجموعة العشرين على أخذ ذلك في الاعتبار".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أوقفت حركة السفر مع اوروبا باستثناء بريطانيا، في إطار الإجراءات الأمريكية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتسجل إيطاليا أعلى معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد الصين، فيما أعلنت روما تطبيق إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد.