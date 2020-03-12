هل تنظف يديك بالطريقة الصحيحة؟ إليك إجابة وزارة الصحة السعودية

هذا الجهاز يساعدك على تطهير منزلك من فيروس كورونا

الكمامة قد تزيد من خطر الإصابة.. هكذا يمكنك حماية نفسك من كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخدمنا أيدينا طوال النهار في شتى المهمات، ولكنها باتت ضحية لجميع الجراثيم والعدوى التي تحيط بنا. ويعتقد العديد من الأشخاص أنهم يغسلون أيديهم بالطريقة الصحيحة.. ولكن، هل فعلاً تصبح أيدينا نظيفة؟

وفي مقطع فيديو نُشر عبر موقع "تويتر"، أوضحت وزارة الصحة السعودية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، مع المقارنة بين طرق مختلفة لتنظيف الأيدي، واستخدام المعقمات.

ويوضح مقطع الفيديو نتائج اختبار فعالية غسل اليدين بـ 5 وسائل مختلفة لإزالة الجراثيم والبكتيريا، مع تسليط الضوء على الطرق الصحيحة والخاطئة.

وبعد وضع كمية بسيطة من بكتيريا "E-coli" على اليدين، وتطبيق 5 طرق لغسل اليدين، ألا وهي استخدام الماء فقط، واستخدام الماء والصابون لـ5 ثوان و40 ثانية، والمعقم الكحولي لـ5 ثوان و20 ثانية، اتضحت نتيجة الاختبار خلال 24 ساعة. فماذا كانت نتيجته؟

واتضح أن استخدام الماء والصابون لمدة 40 ثانية يقتل جميع البكتيريا على اليدين، كما ينطبق الحال ذاته على استخدام المعقم الكحولي لمدة 20 ثانية.

وانتهى مقطع الفيديو بنصيحة تدعو الناس إلى غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، كونه يعد أول خطوة نحو حماية نفسك والوقاية من الفيروسات والعدوى.

وفي صورة نشرت عبر موقع "تويتر"، أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم مبادرة "سلام النظر"، وهي تدعو إلى تجنب المصافحة باليد للامتناع عن انتقال العدوى.

وتستهدف هذه المبادرة الدوائر الحكومية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمولات، والحدائق العامة، والمطاعم، والمدارس، والجامعات، وقصور الأفراح، وأسواق الخضار.

وبهدف توعية الناس حول فيروس كورونا، نشر موقع التجمع الصحي بالقصيم معلومات تتمحور حول طبيعة هذا الفيروس، ونوعه، وطرق انتقاله بين البشر، وخطوات الوقاية منه.

وشددت وزارة الصحة السعودية، في تغريدة على "تويتر"، أهمية تجنب التجمعات التي يزيد فيها عدد الأشخاص عن 50 شخصاً، مع تجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.