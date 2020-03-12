بريطانيا عن تأخير خطة مواجهة فيروس كورونا: الأسابيع القادمة أكثر خطورة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني، الخميس، إن الأسوأ فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة "لم يبدأ بعد".

وأوضح بوريس جونسون في مؤتمر صحفي، للإعلان عن "تأخير" خطة عمل الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "الفترة الأكثر خطورة ليست الآن ولكن بعد بضعة أسابيع اعتمادًا على سرعة انتشار الفيروس".

وأضاف جونسون، "الفيروس أكثر خطورة من الأنفلونزا الموسمية، وسيصاب به المزيد من الناس"، وحذر رئيس وزراء بريطانيا من أن "المزيد من العائلات ستفقد أحباءها".

وتابع بوريس جونسون، "بموجب الخطة، إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على تأخير "ذروة" الفيروس لبضعة أسابيع، فسيكون نظام الصحة العامة الوطني في وضع أفضل للتعامل معه"، على حد قوله، مشيرًا إلى أنه "إذا تأخرت الذروة حتى يصبح الطقس أكثر دفئًا، فسيقل عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ذات الصلة".

من جانبه قال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، الخميس، إن المملكة المتحدة "متأخرة أربعة أسابيع أو نحو ذلك عن إيطاليا" مع تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفًا "هذا مرض جديد وليس لدينا مناعة منه".

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان سوى عن 596 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، إلا أن فالانس قال إنه "من المرجح أكثر" أن هناك ما بين خمسة وعشرة آلاف شخص مصاب في المملكة المتحدة. وأضاف أن هذا العدد لا يزال صغيرًا نسبيًا، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين سيصابون بالمرض إلى ذروته بشكل حاد.