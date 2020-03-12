رغم الحجر الصحي.. إيطاليا تسجل أكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا..مياه بلون أحمر تتدفق من الصنابير في إيطاليا

من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

روما، إيطاليا (CNN)-- سجلت إيطاليا أكبر معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، الخميس، بحوالي 2651 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 15 ألف إصابة، وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى 1016 حالة وفاة، بالتزامن إعلان الحكومة الإيطالية تطبيق إجراءات الحجر الطبي في كافة أنحاء البلاد وإيقاف كافة الأنشطة العامة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد إيطاليا ثاني أكبر الدول إصابة بالفيروس بعد الصين، من حيث معدلات الوفيات والمصابين بالمرض.

وكان وزير المالية الإيطالي روبرتو غاليتيري، أعلن، الأربعاء، تخصيص 25 مليار يورو (28 مليار دولار أمريكي)، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعرضت الصين إرسال إمدادات طبية بما في ذلك أقنعة الوجه إلى إيطاليا مع استمرار تفشي المرض فيها.

وأوقفت الولايات المتحدة حركة السفر مع أوروبا باستثناء بريطانيا، بعد تفشي فيروس كورونا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، وصول انتشار الفيروس إلى مستوى الجائحة.