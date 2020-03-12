لبنان يسجل وفاة ثالثة بفيروس كورونا لشخص أصيب بعدوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجل لبنان، الخميس، حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وذلك في مستشفى المعونات في منطقة جبيل.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حيث أوضحت أن المتوفى أصيب بعدوى بفيروس كورونا وكانت مناعته ضعيفة نتيجة إصابته بمرض السرطان.

ويذكر أن وزارة الصحة اللبنانية قالت في بيان، الأربعاء، إن 52 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، في حين توجد الحالات التسع الأخرى في مستشفيات أخرى.

وقالت الصحة اللبنانية إن 11% من الحالات دون الـ20 عاما، في حين تتراوح أعمار 77% من المصابين بين 20 و59، مقابل 10% لمن هم فوق الـ60 عاما.