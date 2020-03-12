توم هانكس يعلن إصابته وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، بفيروس كورونا.
وفي بيان نشره عبر انستغرام، قال هانكس إنه وزوجته في أستراليا حاليًا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بالفيروس.
وأضاف هانكس: "أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض حمى طفيفة جدا... كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".
واختتم هانكس بيانه قائلا: "سنبقي العالم على اطلاع.. اعتنوا بأنفسكم!"
كما حاولت CNN التواصل مع هانكس للحصول على تعليق إضافي حول إصابته.
وقالت ويتني تانكريد إحدى مُمثلي توم هانكس لـCNN، إن البيان المنشور عبر حسابه في إنستغرام "صحيح".
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Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!