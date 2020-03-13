السعودية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 14 مصريًا

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دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 86 حالة إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، أن من بين حالات الإصابة الجديدة 14 مصريًا، وبنغلاديشي، و7 سعوديين من المنطقة الشرقية كانوا مخالطين لحالات أعلن إصابتها في وقت سابق، بالإضافة إلى مواطنة سعودية قادمة من فرنسا ومواطن قادم من إيطاليا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن جميع المصابين يخضعون للحجر الصحي في الرياض وفي مكة المكرمة، فيما تم الإعلان عن شفاء حالة إصابة واحدة منذ بدء انتشار المرض في المملكة.

وفي إطار إجراءات السلطات السعودية للحد من انتشار المرض، تم تعليق العمرة حتى إشعار آخر، فيما تم تعليق السفر بين السعودية وعدد من الدول التي تفشى فيها الفيروس.