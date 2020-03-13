السعودية تؤجل قمتين دوليتين بسبب فيروس كورونا

ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، تأجيل قمتين دوليتين هما القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الأفريقية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة ضد فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، والتي أوضحت فيه أن القمتين "كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020م، و(التأجيل) إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقًا، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات".

وأوضحت الخارجية السعودية أن هذا القرار يأتي "بعد التنسيق مع ’رئاسة الجانب الأفريقي‘ وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتظافر فيه جهودنا جميعاً لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر بمشيئة الله".

ويذكر أن السلطات السعودية أعلنت مساء الخميس عن تشخيص 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لتصبح مجموع الحالات في المملكة 62 حالة، "جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة"، وفقا لما نشرته وزارة الصحة في المملكة.