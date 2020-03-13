أول صورة للمثل توم هانكس وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الممثل الأمريكي، توم هانكس، أول صورة له ولزوجته بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد- 19"، خلال زيارتهما أستراليا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها هانكس على صفحته الرمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "مرحبا، ريتا (زوجته) وأنا نريد شكر الجميع هنا ممن يهتمون بنا بصورة جيدة، نحن مصابات بكوفيد 19 ونحن في حجر صحي كي لا نصيب أي أحد آخر بالعدوى.."

وكان هانكس قد أوضح في تدوينة سابقة على صفحته بإنستغرام، قائلا: "أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض حمى طفيفة جدا... كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".

ونالت تغريدة هانكس الذي يعتبر أحد أكثر الوجوه شهرة في هوليوود، أكثر من 500 ألف تفاعل بعد نحو 8 ساعات على نشرها، فجر الجمعة.