بعد وصف فيروس كورونا بـ"الجائحة".. ما هو الوباء؟ وهل يمكن إيقافه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الصحة في تركيا، فخر الدين قوجه، تشخيص ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19" في البلاد، لافتا إلى أنه كان من المخالطين للإصابة الأولى المسجلة بتركيا.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي، نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال إن "الفحوصات أظهرت مساء الخميس، إصابة شخص آخر بكورونا من محيط المصاب الأول"، لافتا على أن المصاب الجديد "كان قيد الرقابة الطبية"، ضمن التدابير المتخذة بالبلاد لمنع انتشار الفيروس خارج حدود الإصابات والتغلب عليها.

وكان إبرهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية قد قال، الخميس، "قررنا تعطيل المدارس لمدة أسبوع والجامعات 3 أسابيع اعتبارا من 16 مارس/آذار"، موضحا أن طلاب المدارس سيتلقون التعليم من المنازل عبر قنوات تلفزيونية والإنترنت اعتبارا من 23 مارس ولمدة أسبوع، وفقا لتقرير منفصل للأناضول.

وأضاف المتحدث التركي أنه "تقرر تأجيل الزيارات الخارجية للرئيس أردوغان في إطار التدابير ضد كورونا.. وأن المسابقات الرياضية ستقام بدون جمهور حتى نهاية أبريل/ نيسان"، مؤكدا على أن "التدابير التي اتخذتها تركيا لمواجهة كورونا أثبتت فعاليتها مقارنة مع البلدان الأخرى".