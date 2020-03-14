بعد اكتشاف إصابته.. لاعب كرة سلة أمريكي يعتذر عن مزحته حول فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت دول خليجية، الجمعة، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، مؤكدة على استمرار الجهود المبذولة للتصدي والتعامل مع الحالات الجديدة ومخالطيها، وفيما يلي نستعرض لكم الحالات الجديدة المعلنة رسميا عبر وزارات الصحة في هذه الدول، الجمعة.

- المملكة العربية السعودية:

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 إصابة جديدة، منهم 14 مصريًا، وبنغلاديشي، و7 سعوديين من المنطقة الشرقية كانوا مخالطين لحالات أعلن إصابتها في وقت سابق، بالإضافة إلى مواطنة سعودية قادمة من فرنسا ومواطن قادم من إيطاليا.

- قطر:

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة ترتبط 54 حالة منها بالحالات التي تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين.

- الكويت:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 20 إصابة جديدة ليصبح مجموع الإصابات إلى يوم الجمعة، 100 إصابة.

- البحرين:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية إصافة 8 حالات للحالات القائمة كانت لمخالطي حالة قائمة قادمة من الخارج، كما تم تسجيل 4 حالات قائمة إضافية لقادمين ضمن خطة الإجلاء، كانوا في مركز الحجر الاحترازي.

- سلطنة عُمان:

أعلنت وزارة الصحة العُمانية عن تسجيل إصابة جديدة، ليصبح المجموع 20 إصابة في البلاد، 18 منها مرتبط بالسفر على إيران، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا.

- الإمارات العربية المتحدة:

لم تعلن وزارة الصحة الإماراتية تسجيل إصابات جديدة يوم الجمعة.