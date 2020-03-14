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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا، السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشارك في الاجتماع وزراء صحة دول مجلس التعاون الست، بينهم وزيرة الصحة القطرية الدكتورة حنان محمد الكواري.

وقال مجلس التعاون الخليجي، في بيان بثه بموقعه الإلكتروني، إن الاجتماع تضمن تقييمًا للوضع الحالي في كل دولة على حدة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في المنافذ والإحصاءات المتعلقة بالفيروس وجاهزية القطاع الصحي والخطط الإعلامية والتوعوية وخطط الطوارئ.

واتفق الوزراء على إنشاء غرفة عمليات مشتركة وعقد اجتماع أسبوعي لوكلاء وزارات الصحة في دول المجلس، لمتابعة المستجدات والتنسيق بشأن القرارات المشتركة.

كما سيتولى مجلس الصحة بالتنسيق مع وزارات الصحة إصدار تقرير يومي عن الحالات المؤكدة ومصدرها، والاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في دول الخليج.

وخلال الاجتماع أشاد الوزراء بـ"الجهود الجبارة التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي في دول مجلس (التعاون ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس، كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية في هذه الظروف".

وأكد وزراء الصحة الخليجيين أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية.

ويأتي اجتماع وزراء الصحة بمجلس التعاون الخليجي تزامنا مع اجتماعات مماثلة ستعقدها العديد من الدول على مستوى القاري والاقتصادي على مدار الأسبوع الجاري، لمناقشة التعامل مع فيروس كورونا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأثار عقد اجتماع "الاتصال المرئي" بين وزراء الصحة في الخليج اهتمام مستخدمي تويتر، وسط إشادة بالمبادرة.. وهكذا جاء التفاعل: