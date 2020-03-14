دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الصحة السعودية ما أثير حول تسجيلها حالات إصابة بفيروس كورونا المٌستجد (كوفيد-19)، في أحد أسواق العاصمة الرياض أو في محافظة القنفذة (غرب المملكة).

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، في بيان قصير عبر تويتر، إنه "لا صحة لما يتم تداوله حول التغريدتين المزورتين بتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة".

ودعا مُتحدث الصحة السعودية الجميع إلى التواصل مع الوزارة في حالة الرغبة في طرح أي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، حسب قوله.

وفي آخر إحصائية لها مساء الجمعة، قالت وزارة الصحة السعودية إن عدد الإصابات المُسجلة بالفيروس في المملكة يبلغ ٨٦ حالة، من بينهم ٣٣ سعوديًا، و ٥٣ غير سعوديين (٤٨ من مصر، 2 من البحرين)، إضافة إلى حالة واحدة من أمريكا ولبنان وبنغلاديش.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ الأحد.

كما علقت المملكة أنشطة مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية، بداية من غدِ الأحد، ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد-19".