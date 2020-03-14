ما هو أقوى سلاح نملكه ضد تفشي فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت المملكة العربية السعودية النشاط في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية، بداية من غدِ الأحد، ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد-19".

وقالت وزارة الرياضة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، السبت، إن القرار مُستمر "حتى إشعار آخر"، امتدادًا لجهود الجهات الحكومية بالمملكة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وشمل القرار إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة.

وبشأن القرار، قال وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن "جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى".

وفي 6 مارس/أذار الجاري، أوقفت السعودية الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية، تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ الأحد.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الصحة السعودية إن عدد الإصابات المُسجلة بالفيروس في المملكة يبلغ 86 حالة، من بينهم 33 سعوديًا، و53 غير سعوديين (48 من مصر، 2 من البحرين)، إضافة إلى حالة واحدة من أمريكا ولبنان وبنغلاديش.