ما هو أقوى سلاح نملكه ضد تفشي فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق جميع الأضرحة والمزارات الدينية، تماشيًا مع قرار الحكومة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، بعد قرار الوزارة بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط، ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها.

وأرجعت الأوقاف المصرية القرار إلى أنه بسبب كثرة المترددين على زيارة الأضرحة، خاصة في المساجد الكبرى، لا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات ومناطق مختلفة.

وأكدت الوزارة في الوقت نفسه استمرار فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة، وقيام الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة .

وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة كبار العلماء بالأزهر إنه يجوز شرعًا إيقاف الجُمَعِ وصلاة الجماعة في مصر، خوفًا من تفشِّي فيروس كورونا وانتشاره.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيلها 17 حالة إيجابية جديدة لكوفيد-19، بينهم مصريون وأجانب، ليصبح إجمالي الإصابات 110.