دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، آخر الأرقام المسجلة بعدد الإصابات وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء بين أعضائه جراء فيروس انشار فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد 19".

ووفقا للأرقام التي نشرها المجلس حتى الساعة الـ10 مساء السبت بتوقيت مكة، تصدر قطر عدد الإصابات بتسجيل 337 إصابة تلتها البحرين بـ152 إصابة ثم الكويت بـ104 إصابات ثم السعودية بـ1.3 إصابات فالإمارات بـ85 إصابة وأخيرا سلطنة عُمان بتسجيل 20 إصابة.

أما فيما يتعلق بعدد الحالات التي تماثلت للشفاء، فتصدرت القائمة البجرين، بتسجيل شفاء 60 مريضا، تلتها الإمارات بتسجيل شفاء 23 مريضا، ثم صم سلطنة عُمان بشفاء 9 حالات ثم الكويت بشفاء 7 حالات، وأخيرا المملكة العربية السعودية بتسجيلها شفاء حالة واحدة.

ووفقا لآخر الأرقام الدولية عن عدد حالات تفشي فيروس كورونا دوليا، فإن مجموع الحالات المسجلة تجاوز 142 ألف إصابة، في حين سبق وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، الجمعة، إن أوروبا أصبحت الآن بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الإبلاغ عن حالات وفيات وإصابات أكثر من بقية العالم مجتمعة باستثناء الصين.