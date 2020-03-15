دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، فجر الأحد، حظر إقامة العزاء أو عقد القران بدور المناسبات والمساجد التابعة لها حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا أو ما يُعرف بـ"كوفيد-19".

جاء ذلك في إعلان نشر على الموقع الرسمي للوزارة المصرية، حيث ذكرت أنه "في إطار الدعوة بالحال قبل الدعوة بالمقال، وعملًا من وزارة الأوقاف على الوفاء بواجبها الديني والوطني في الحفاظ على الأرواح، وانطلاقًا من مسئوليتها الدينية والوطنية، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة، وانطلاقامن فهمنا لفقه النوازل والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن، فإننا ندعو إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك".

وأضافت الوزارة: "ستعلق من الأحد ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم، كما تنبه على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتهيب بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد".

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ق وجه مساء السبت بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، بداية من يوم غدِ الأحد، في إطار جهود التعامل مع فيروس كورونا وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".