دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد (109 حالات) بأنه "محدود" عند مقارنته بحجمها على مستوى العالم.

وأرجع مدبولي، في مؤتمر صحفي، السبت، تمهل الحكومة في اتخاذ قرارت فورية تجاه التعامل مع الوباء إلى أنه "منذ أعلنا عن أول حالة مر وقت طويل كانت الإصابات محدودة جدًا، لكن في هذه الفترة بدأت الاعداد تتزايد، وهو ما ألزمنا باتخاذ قرارات سريعة واستمرارا لهذه المتابعة".

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعتمد على خطة واضحة في مواجهة فيروس كورونا تعتمد على 3 مراحل، منوهًا أن "توارد المعلومات حول وجود الحالات في أكثر من نقطة، وفي أكثر من مكان، هو ما ألزمنا للتحرك وفق المرحلة الثانية (ظهور المرض) لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه المستجدات".

كان مدبولي يتحدث خلال المؤتمر للتعليق على قرار الحكومة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، قائلا إن مسؤولي التعليم سيتخذون كل الإجراءات اللازمة لتعقيم كل المنشآت التعليمية خلال هذه الفترة، للتصدي لهذا الفيروس.

وأضاف مدبولي: "نحن كحكومة نتخذ القرارات من جانبنا لحماية ووقاية أولادنا، وفي المقابل يتعين على المواطنين اتخاذ كل ما يلزم لحماية أبنائهم من الخروج للشوارع".

كما ناشد رئيس الحكومة المصريين بـ"تقليل الخروج لحمايتهم" من احتمالية الإصابة بالفيروس، لافتا في الوقت نفسه إلى الإجراءات التي اتخذت لإقامة الصلوات فى المساجد والتي اتخذها وزير الأوقاف، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها الكنائس؛ من أجل منع انتشار المرض.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك 7 طلاب فقط في مناطق متفرقة من بين إجمالي المصابين بالفيروس على مستوى البلاد.

وأشار شوقي إلى أنه سيتم استخدام القنوات التعليمية، وموقع الوزارة من خلال موقع خاص، لمساعدة طلاب بعض المراحل الدراسية.

وسجلت مصر حالتي وفاة جراء الإصابة بالمرض، الأولى لمواطن ألماني، والثانية لسيدة مصرية تعيش في محافظة الدقهلية بدلتا مصر.