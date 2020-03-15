مانيلا، الفلبين (CNN)-- أعلنت خمس مدن على الأقل في منطقة مانيلا الكبرى بالفلبين، الأحد، حظر التجول من الساعة 8 مساءً حتى الخامسة صباحًا يوميًا، وفقًا لسلطات المدينة في كل بلدية.

وأعلنت بلديات مدن مونتنلوبا سيتي وباساي سيتي ومانيلا سيتي وماكاتي سيتي وباسيغ سيتي، حظر التجول بعد 3 أيام فقط من تصريح الرئيس رودريغو دوتيرتي بأن منطقة مترو مانيلا ستعلق النقل البري والبحري والجوي لمدة شهر، وتبدأ أيضًا يوم الأحد.

وهناك مدن أخرى في منطقة مانيلا الكبرى بصدد فرض حظر التجول، وذلك ضمن إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

وتتكون منطقة مترو مانيلا، المعروفة أيضًا باسم منطقة العاصمة الوطنية، من 16 مدينة وبلدية، وتضم ما لا يقل عن 12.8 مليون شخص.