روحاني: لا وجود لحجر صحي لا الآن ولا في عيد النيروز

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد، وجود أي نوع من أنواع الحجر الصحي المفروضة في الوقت الحالي أو خطط لفرض حجر صحي في عيد النيروز.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية على لسان روحاني قوله عقب جلسة مشتركة للجنة الاقتصادية الحكومية وممثلين عن الناشطين الاقتصاديين ورجال الاعمال: "المشاركون في الجلسة أكدوا ضرورة أن تسير النشاطات الاقتصادية بشكلها المعتاد رغم الظروف الطارئة التي اوجدها فيروس كورونا وما يتطلبه من تطبيق التوجيهات الصحية".

وتابع الرئيس الإيراني، قائلا إن "الخدمات الحكومية للشعب ستتواصل بشكل طبيعي لكننا نحاول أن تكون النشاطات الاقتصادية والخدمات الحكومية بالشكل الذي ينسجم مع بقاء الناس في بيوتهم وعدم تعارض هذه النشاطات مع التوجيهات الصحية".

واشار روحاني وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية إلى أن "حكومته تجري مفاوضات حاليا مع الدول المجاورة خاصة في مجال نقل البضائع عبر الحدود طبقا للضوابط الصحية".