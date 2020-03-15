دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت إيطاليا، الأحد، حدوث 368 حالة وفاة في يوم واحد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1809 وفيات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (أنسا).

وقالت وكالة أنسا إن الإحصاءات الجديدة أظهرتها بيانات وكالة الحماية المدنية الإيطالية، بزيادة قدرها 368 حالة وفاة.

ونقلت وكالة أنسا عن مفوض الطوارئ بوكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي، قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم شفاء 2335 شخصًا في إيطاليا بعد الإصابة بالفيروس التاجي، بزيادة 369 عن يوم السبت.

وأشار بوريلي إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مصاب بكوفيد-19 في إيطاليا، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين، بمن فيهم الضحايا والمتعافين، 27.747.

وقالت وكالة أنسا الرسمية إنه بينما تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد والعاملين في حالات الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، فإن الوضع في إقليم لومباردي (شمال البلاد) يزداد تعقيدًا كل يوم.

وفي وقت سابق، قال حاكم لومباردي أتيليو فونتانا، في مقابلة الأحد: "أعتقد أن هناك تصورًا خاطئا للغاية في روما وخارجها. الوضع خطير جدًا بموضوعية.. الفيروس مُتسلل، يختفي ويعاود الظهور ويضرب بشدة"، حسب وكالة أنسا.