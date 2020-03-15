عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية، صباح الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأردنيين اثنين، أحدهما عائد من بريطانيا، و4 سائحين فرنسيين.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان تعطيل المدارس والجامعات وتعليق كافة الرحلات الجوية، بداية من الثلاثاء المقبل.

وشهدت العاصمة عمان، ومختلف محافظات الأردن، حالة من الإقبال الكثيف على متاجر السلع الغذائية عشية الإعلان عن العطلة، بينما بثت الحكومة رسائل طمأنة للشارع الأردني حول أن المخزون الاستراتيجي في الأردن "يكفي لمدد آمنة".

وقال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة ، في إيجاز صحفي، اقتصر على عدد محدود من وسائل الإعلام بثته القنوات الرسمية، إنه تم اكتشاف 6 حالات ليل وصباح السبت، فيما بيَن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن الحالات المكتشفة تعود لمواطن أردني قادم من بريطانيا وصل إلى المملكة في الثامن من آذار/مارس الجاري.

إضافة إلى سائح فرنسي مُقيم في أحد الفنادق في عمّان، معه 3 آخرين ثبتت الفحوصات المخبرية إصابتهم بالفيروس، فيما تعود الحالة الرابعة إلى أردني خالط سائحة أمريكية كانت متواجدة في الأردن وقادمة من مصر، وتم الإعلان عن إصابتها بعد مغادرتها المملكة.

وقال جابر، إن جميع الحالات إلى قادمة من الخارج، ورجح وصول "آلاف الأردنيين" إلى المملكة، إذ أعلنت السلطات المحلية عن إيقاف رحلات الطيران كافة ابتداء من يوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الصحة الأردني أنه "من المتوقع أن تأتي أعداد تعد بالآلاف من المناطق الموبوءة وفي المطار تم التعميم لتطبيق تعليمات الحجر المنزلي لكل القادمين وتوقيع تعهد بالالتزام به".

وتعليقا على ما تم الإعلان عنه في مقاطعة ألبرتا الكندية قبل يومين من إصابة مواطنة كندية بالفيروس قادمة من الأردن، قال الوزير الأردني، إنه تم تتبع 28 مخالطا لها بالفندق تبين للآن إصابة شخص بينهم، وأن الفحوصات ستعاد لجميع المخالطين.

ووصف جابر مرحلة المرض في البلاد، بأنها حتى اللحظة في "مرحلة احتواء المرض". وفي وقت لاحق أعلنت الحكومة عن تشكيل 10 فرق وزارية لمتابعة أزمة الكورونا في البلاد.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية الأحد، بدء تطبيق آلية التعليم عن بعد، عبر تفعيل منصة التعليم الالكتروني لجميع طلبة المملكة، وفتح قناة محلية فضائية لبث الحصص المدرسية أيضًا.