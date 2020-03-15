دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات الأردنية القبض على مُصاب بفيروس كورونا، بعد هروبه من مستشفى بالعاصمة عمَان، مساء الأحد، فيما أعلنت وفاة نزيلين في أحد السجون خلال احتجاج على قرار منع الزيارات.

وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، وفاة اثنين من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل أربد (شمال الأردن)، بسبب التدافع خلال أعمال شغب نشبت في المركز، احتجاجًا على قرار منع زيارة السجون لمدة أسبوعين.

وأشار الناطق باسم الأمن العام أنه جرى إسعاف النزيلين ونقلهما إلى المستشفى، إلا أنهما ما لبثا أن فارقا الحياة.

ولفت الناطق أنه ما زالت قوة أمنية تتواجد في المركز لحفظ النظام وإتمام السيطرة داخله.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 10.

في حين أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام أن فريق خاص من البحث الجنائي تمكن من تحديد مكان تواجد المصاب بفيروس كورونا (تامر وجيه – 39 سنة) الهارب من مستشفى الأمير حمزة، وأنه تم ضبطه واصطحاب خادمة وجدت في نفس المكان، لفحصها للتأكد من مدى إصابتها بالعدوى.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزّاق الخشمان، هروب مواطن أردني مُصاب بفيروس كورونا قبل إخضاعه للعزل الصحي.

وأوضح الخشمان أن المواطن من بين الحالات المُعلن عنها اليوم، وأنه قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له فحوص أظهرت إصابته بالفيروس، لكنه هرب رغم تحذيره من عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى.

وعبر تويتر، نشط هاشتاغ #ارجع_يا_تامر على مستوى المملكة، بعد مناشدة وزير الصحة سعد جابر للمصاب بالعودة إلى المستشفى... وهكذا تفاعل الأردنيون مع الوسم: