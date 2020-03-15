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نشر الأحد ، 15 مارس / آذار 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مصادر رسمية لـCNN، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أجرى اختبارات لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المصادر لـCNN، أن نتيجة الاختبارات الطبية أظهرت سلبية إصابته بالفيروس.

والملك عبدالله الثاني هو أول زعيم عربي يجري اختبارًا لفحص كورونا.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "المملكة" الرسمية، كيف صافح العاهل الأردني الحضور في إدارة الأزمات، لدى اجتماعه معهم، لمناقشة إجراءات التعامل مع فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة التواصل المستمر والشفافية مع المواطنين حتى يكون الجميع مطمئنا وواثقا بالإجراءات المُتخذة من قبل الحكومة.

ومن ناحية أخرى، نقلت قناة "المملكة" عن وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، قوله إن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات اقتصادية وقائية لمواجهة كورونا.

وفي سياق متصل، أفادت القناة أن قيادة القوات المسلحة الأردنية نفت أنها ستقوم برش مبيدات للتعامل مع الفيروس، الذي وصلت إجمالي عدد المصابين به في المملكة حتى الآن 7 حالات.