وزير خارجية الكويت: العلاقة مع مصر "قوية ولها خصوصيتها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن العلاقة مع مصر "قوية ولديها خصوصيتها"، نافيًا ممارسة القاهرة ضغوطًا لإدخال المصريين إلى بلاده.

تصريحات وزير خارجية الكويت، التي جاءت في مؤتمر صحفي مساء السبت، تأتي في غضون حالة من التراشق الكلامي بين عدد من مواطني البلدين على خلفية حملات تحريض عبر تويتر ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد وزير خارجية الكويت أن مصر لم تمارس أي ضغوط لإدخال رعاياها إلى بلاده، كما نفى صحة الشائعات حول تعنت الحكومة المصرية تجاه الطلاب الكويتيين "غير صحيحة".

وقال المحمد إن الكويت لن تدخر أي جهد لعودة مواطنيها، مُضيفا: "الوضع الصحي مرهون بقرار السلطات الصحية التي هي الآن في وضع تقييم لمدة أسبوعين لاحتواء هذا الوباء وعدم انتشاره".

كما شكر وزير الخارجية الكويتي المملكة العربية السعودية لتسهيلها مرور الشاحنات عبر المعابر، منوها أن بلاده تتفهم "كل الإجراءات التي قامت بها المملكة ونحن على تنسيق عالي المستوى معها".

من ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء الكويت مجموعة من القرارات الصادرة عن جلسته الاستثنائية اليوم، وهي:

1- عدم السماح باستقبال أكثر من 5 عملاء داخل المطاعم أو المقاهي بوقت واحد.

2 - إغلاق الصالونات النسائية والرجالية اعتبارًا من غدٍ الأحد.

3 - في حال الانتظام في طابور انتظار يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر

4 - إغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسلية للعب الأطفال.

5 - إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق المولات والأسواق العامة باستثناء منافذ التسويق المركزية الخاصة بالمواد التموينية الغذائية.

6 - تم إغلاق صالات الأعراس بهدف منع التجمعات.. ودعوة المواطنين إلى عدم نقل الأفراح والتجمعات إلى البيوت.