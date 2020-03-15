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نشر الأحد ، 15 مارس / آذار 2020

ما هو أقوى سلاح نملكه ضد تفشي فيروس كورونا؟

خوفاً من فيروس كورونا.. الإيطاليون يغنون من شرفات المنازل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات المغربية وقف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى أراضيه "حتى إشعار آخر"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، الأحد، قولها إن "القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المغرب وقف الرحلات الجوية مع 21 دولة عربية وأجنبية.

وأصيب وزير التجهيز والنقل والماء، عبدالقادر أعمارة، بفيروس كورونا، بعد جولة رسمية في دول أوروبية، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، السبت.

ولدى المغرب 9 حالات إصابة مُسجلة في المملكة حتى الآن.

وبداية من يوم غدٍ الإثنين، ستعلق المغرب الدراسة في مؤسساتها التعليمية حتى إشعار آخر.