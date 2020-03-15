الفنان السعودي محمد عبده "يتحدى" فيروس كورونا بمقطع فيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الفنان السعودي، محمد عبده، رسالة "تحذيرية" إلى العالم العربي والعالم كله حول فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وسط استمرار ارتفاع عدد الإصابات حول العالم.

جاء ذلك في مقطع فيديو بدأ بجملة "فنان العرب يتحدى كورونا.." بثته قناة روتانا وأعاد الفنان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي وكل العالم الي اليوم بيسمعونا، أولا الوباء المنتشر اليوم، الكورونا، نحن في غاية الحذر منه.."

وتابع قائلا: "أردوا أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات الي تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة في جميل العالم، وأرديم أيضا توجيه رسالتي على الإعلام، أرجو أنها بقدر ما تحرص وبقدر ما تعطي من تعليمات أيضا تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا لا من الكورونا.."

واردف: "الإعلام أيضا له دور في بث الروح المعنوية للناس الجالسة تسمع الأخبار، الأعداد التي تشفى كثير وأكثر من الأعداد التي تصاب به الناس وتموت منه، إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض، آمين".