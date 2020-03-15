الكمامة قد تزيد من خطر الإصابة.. هكذا يمكنك حماية نفسك من كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 98.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، قالت الصحة الإماراتية أنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أُعلن عنها مُسبقا، حيث كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الـ12 تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصًا من كل من جنوب أفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات، إضافة إلى ثلاثة أشخاص من الهند.

وأكدت الصحة الإماراتية أن جميع الحالات مُستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.

ودعت الوزارة إلى اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والإطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

ويوم السبت، أعلنت الإمارات العربية المتحدة تعليق أنشطة عدد من المراكز الثقافية، بينها متحف اللوفر في أبوظبي، فضلا عن مقاصد ترفيهية في دبي.