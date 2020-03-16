انتشار تحدي "الأيدي الآمنة" في مواجهة جائحة كورونا.. هل تقبل المشاركة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انضم العديد من مشاهير الفن والرياضة والسياسة حول العالم إلى تحدي "#SafeHands" (الأيدي الآمنة)، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية غسل اليدين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، الذي صنفته "جائحة".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مقطع فيديو نشرته المنظمة، إن هناك العديد من الإجراءات العملية التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد، وإحدى أهم الإجراءات هي تنظيف اليدين بشكل منتظم وآمن، باستخدام الماء والصابون أو منظفات اليد التي تحتوي على الكحول"، موضحا في الفيديو الطريقة التي يجب بها غسل اليدين.

ودعا غيبرييسوس إلى المشاركة في تحدي "الأيدي الآمنة" لتشجيع الناس على الاهتمام بغسل اليدين. وشارك في التحدي العديد من المشاهير في مختلف القطاعات، من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، وحارس مرمى ليفربول والبرازيل أليسون بيكر، والمغنية الأمريكية ماريا كاري، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، الذي وجه التحدي إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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