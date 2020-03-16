هذا ما سيحصل مع المرضى..طبيب مصاب بفيروس كورونا يوثق تطور مرضه على "تويتر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس المقبل إلى 31 مارس/أذار المقبل.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن القرار هدفه منع انتشار فيروس كورونا، الذي وصل عدد إصاباته في البلاد 125 حالة حتى يوم الأحد، حسب أرقام وزارة الصحة.

وأشار مدبولي إلى أن حكومته قررت خفض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية من أجل تقليل حجم التزاحم المعتاد في تلك المؤسسات.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة المصرية تعليق الدارسة لمدة أسبوعين، تبعها إعلان وزارة الأوقاف المصرية منع التجمعات الاجتماعية، مثل مآتم تلقي العزاء، إضافة إلى غلق جميع المزارات الدينية حتى نهاية الشهر الجاري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتح السيسي قد أعلن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك من إجراءات احترازية.