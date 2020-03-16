3 سفن سياحية عالقة حول العالم بعد إصابة عدد من ركابها بفيروس كورونا

"لا توجد طريقة لوقف انتشاره".. خبراء الصحة يتوقعون أن تكون أفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصدر طبي مسؤول في الأردن، الاثنين، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 16 إصابة بالمرض، فيما سيتم إغلاق المجال الجوي الأردني وتعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى الأردن، باستثناء رحلات الشحن التجاري، اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس آذار الجاري، في إطار إجراءات السلطات الأردنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستغلق الأردن جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية للمملكة، باستثناء حركة الشحن التجاري، اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس آذار الجارين مع الاستمرار في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وجميع الفعاليات العامة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تضم 5 أردنيين، 6 فرنسيين، وسيدة عراقيّة.

ودعت السلطات الأردنية، رعاياها المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم، كما وجهت بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح، كما أغلقت جميع المواقع السياحية الأثرية ومراكز الزوار والمتاحف وغرف بيع التذاكر لمدة أسبوع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وألقت السلطات الأردنية القبض على مُصاب بفيروس كورونا، بعد هروبه من مستشفى بالعاصمة عمَان، مساء الأحد، فيما أعلنت وفاة نزيلين في أحد السجون خلال احتجاج على قرار منع الزيارات، في الوقت الذي قالت مصادر رسمية لـCNN، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أجرى اختبارات لفحص فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن نتيجة الاختبارات الطبية أظهرت سلبية إصابته بالفيروس.