7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت.. والأردن يسجل 33 حالة

"لا توجد طريقة لوقف انتشاره".. خبراء الصحة يتوقعون أن تكون أفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالمرض إلى 130 حالة، تم الإعلان عن شفاء 12 منهم، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية كونا.

وارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن، إلى 33 حالة، وذلك بعد تسجيل 4 إصابات جديدة، فيما بدأت البلاد، اعتبارًا من الثلاثاء، بإغلاق المجال الجوي والحدود البرية والبحرية للحد من انتشار المرض.

كانت الكويت، أعلنت، قبل أيام، تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ولوّحت الحكومة الأردنية بتفعيل ما يسمى بـ"قانون الدفاع العام"، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في موجز صحفي لوسائل الإعلام، الاثنين، إن الحكومة قد "تضطر لتفعيل القانون" قريبًا، في إطار مزيد من الإجراءات، للتعامل مع ما وصفها بـ“الآفة الصحية العامة والدولية ودون المساس بالحقوق والحريات الشخصية".

وسجلت البحرين والكويت والإمارات والسعودية والعراق، إصابات بفيروس كورونا المستجد لمسافرين كانوا في إيران.

وتعد إيران ثاني أكبر البلاد المتضررة بفيروس كورونا في آسيا بعد الصين، حيث تسجل السلطات الإيرانية أعدادًا متزايدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.