مصر.. سحب اعتمد مراسلة الغارديان وإنذار مراسل نيويورك تايمز بسبب "بيانات غير صحيحة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الهيئة العامة للاستعلامات، المعنية بتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر، سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الغادريان" البريطانية، فيما وجهت إنذارًا إلى مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، على خلفية تقارير حول أعداد مصابي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت هيئة الاستعلامات المصرية، في بيان لها، الثلاثاء، إن تقريرًا نشرته الصحيفة لمراسلة "الغارديان" روث مايكلسون، في 15 مارس/أذار، احتوى أرقامًا لمصابي كورونا اعتبرتها الهيئة "غير صحيحة".

وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت تغريدات مماثلة لمراسل نيويورك تايمز في القاهرة، ديكلان والش، تضمنت "نفس الأرقام المبالغ فيها"، مُضيفة أن ذلك "أثار الكثير من البلبلة في مصر".

ولفتت الهيئة أن رئيسها الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين في مصر، استدعى المراسلين لمواجهتهما بـ"التجاوزات المهنية وتعمد الإساءة والتضليل"، وذلك عبر الاعتماد على جهة واحدة كمصدر لهذه "البيانات غير الصحيحة".

ورأت هيئة الاستعلامات المصرية أن "تسرع المراسلين في ترويج بيانات غير صحيحة، لا يبرر الاستناد إلى دراسة غير منشورة وغير مُحكمة وغير معترف بها في الجهات الأكاديمية والعلمية المرموقة في العالم، إنما يكشف سوء نية المراسلين المذكورين في الإضرار بالمصالح المصرية والإساءة لصورة الأوضاع في مصر".

وقالت الهيئة إن عدم اعتذار مراسلي الغارديان ونيويورك تايمز عن ما حدث هو ما دفع "رشوان" إلى اتخاذ هذه القرارات بحقهما.

كما طالبت "الاستعلامات المصرية" صحيفة الغارديان بتقديم "اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية"، حسب بيان الهيئة.

من جانبها، قالت مراسلة الغارديان في القاهرة روث مايكلسون، إنها لم تتلق إخطارًا من الهيئة بشأن إغلاق مكتب الغارديان في مصر.

ويوم الإثنين، قالت وزارة الصحة المصرية إن ما نُشر في صحيفة الغارديان بشأن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في مصر "عار تمامًا عن الصحة".

واستنكر متحدث الصحة المصرية خالد مجاهد، استناد الصحيفة إلى ما وصفه بـ"تكهنات" لباحثين في الأمراض المعدية في إحدى الجامعات الكندية، قدرت زيادة أعداد المصابين في مصر إلى أكثر من 19 ألف مصاب.

وخلال مؤتمر صحفي، الإثنين، قال أسامة هيكل وزير الإعلام المصري، إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 150 حالة.