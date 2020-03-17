أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، تأجيل البطولة الأوروبية لهذا العام حتى 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان من المقرر انطلاق بطولة كرة القدم في العاصمة الإيطالية روما، في 12 يونيو/حزيران، على أن تقام في 12 مدينة مضيفة مختلفة عبر قارة أوروبا.

وفي اجتماع طارئ يوم الثلاثاء، قررت الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية بأن المنافسة ستقام بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز من العام المقبل، مما يتيح الوقت لانتهاء المسابقات المحلية.

وتم تعليق غالبية أكبر بطولات الدوري لكرة القدم في أوروبا، بسبب الفيروس. وفرضت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا قيودًا على حركة ملايين المواطنين أثناء محاولتها تقليل تأثير كوفيد-19.

وقال أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "في مثل هذه الأوقات، يحتاج مجتمع كرة القدم إلى إظهار المسؤولية والوحدة والتضامن والإيثار".

وأضاف تشيفرين: "يجب أن تكون صحة المشجعين والموظفين واللاعبين أولويتنا الأولى، وبهذه الروح، قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مجموعة من الخيارات حتى تتمكن المسابقات من إنهاء هذا الموسم بأمان، وأنا فخور باستجابة زملائي".

وتابع تشيفرين: "كانت هناك روح حقيقية من التعاون، حيث أدرك الجميع أنه كان عليهم التضحية بشيء ما من أجل تحقيق أفضل نتيجة".

ولم يتوصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد إلى قرار نهائي بشأن ما يحدث لمسابقات الأندية الأوروبية لهذا الموسم - للرجال والنساء على حد سواء - التي تم تعليقها.

وقال بيان صادر عن رئيس رابطة الأندية الأوروبية وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أندريا أجنيلي: "سيكون التركيز الآن على التوصل إلى حلول لاختتام موسم الأندية 2019/20 بأكثر الطرق العملية، وبعد ذلك، ضمان عودة كرة القدم، مثل المجتمع ككل، في أسرع وقت ممكن إلى شكلها الطبيعي وإيقاعها".