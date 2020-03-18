دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم لتسجل 8205 حالات وفاة، مساء الأربعاء، فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى نحو أكثر من 203 آلاف شخص، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والتي تستند في أرقامها إلى الأعداد الرسمية التي تعلنها الحكومات.

لا تزال أعداد الوفيات والإصابات في الصين التي تفشى فيها الفيروس في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، هي الأعلى على مستوى العالم مسجلة 3122 حالة وفاة و81102 إصابة بالمرض، على الرغم من إعلان بكين سيطرتها على انتشار المرض، وانحسار أعداد الوفيات والإصابات خلال الأيام الأخيرة.

إيطاليا التي لا تزال ثاني أكبر البؤر المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد، سجلت 2503 حالات وفاة، الأربعاء، بزيادة 345 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت أعداد الإصابات لتصل إلى 31506 حالات إصابة بزيادة قدرها 3526 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، على الرغم من الإغلاق التام لعموم البلاد وفرض إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

إسبانيا سجلت 602 حالة وفاة فيما ارتفعت الإصابات لتصل إلى 13784 إصابة بالمرض، فيما بدأت قبل أيام إجراءات صارمة للحد من انتشار المرض، الذي أصبحت أوروبا هي أكبر بؤر الإصابة به في العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

عربيا، أعلنت الرئيس التونسي قيس سعيد، فرض حظر جزئي للتجول في كافة أنحاء البلاد في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تفعيل قانون الدفاع المدني، والذي يتيح للجيش الأردني الانتشار في كافة أنحاء البلاد لمنع التنقل بين المحافظات وفرض حظر للتجول، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أصدرت الحكومة قرارات بتعطيل العمل في كافة المؤسسات وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية والبحرية.

وأوقفت المملكة العربية السعودية، الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين، في إطار إجراءات المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينما أقرت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات الاقتصادية للحد من آثار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي كان من بينها إغلاق المجال الجوي ووقف حركة الطيران وتعطيل 50% من طاقة العمل، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الوفيات في البلاد إلى 6 حالات بينما وصلت أعداد المصابين إلى 196 حالة إصابة.