أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إيطاليا عن أكبر قفزة في يوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية.

وارتفعت أعداد المصابين بالفيروس في إيطاليا، الأربعاء، لتصل إلى 35 ألف و713 حالة إصابة، بزيادة قدرها 4207 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يتعلق بالوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، فقد ارتفعت الأعداد لتصل إلى 2978 حالة وفاة، بزيادة قدرها 475 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى المعدلات اليومية للوفيات في إيطاليا منذ تفشي المرض قبل أسابيع.

وبدأت السلطات الإيطالية قبل أكثر من أسبوع، إغلاقًا كاملًا، وحجرًا صحيًا في كافة أنحاء البلاد، والتي أصبحت أكبر البؤر المصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد انحسار أعداد المصابين والوفيات في الصين التي ظهر فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.