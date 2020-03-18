دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل 7948 حالة وفاة، الأربعاء، فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى نحو أكثر من 198 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والتي تستند في أرقامها إلى الأعداد الرسمية التي تعلنها الحكومات.

لا تزال أعداد الوفيات والإصابات في الصين التي تفشى فيها الفيروس في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، هي الأعلى على مستوى العالم مسجلة 3122 حالة وفاة و81074 إصابة بالمرض، على الرغم من إعلان بكين سيطرتها على انتشار المرض، وانحسار أعداد الوفيات والإصابات خلال الأيام الأخيرة.

إيطاليا التي تعد ثاني أكبر البؤر المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد، سجلت 2503 حالات وفاة، الأربعاء، بزيادة 345 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت أعداد الإصابات لتصل إلى 31506 حالات إصابة بزيادة قدرها 3526 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، على الرغم من الإغلاق التام لعموم البلاد وفرض إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاءت إيران في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث أعداد الإصابات والفيات بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت 988 حالة وفاة، حتى صباح الأربعاء، بينما ارتفعت أعداد الإصابات مسجلة 16169 حالة إصابة، وسط إجراءات صحية مشددة في كافة أنحاء إيران للحد من انتشار المرض.

إسبانيا سجلت 533 حالة وفاة فيما ارتفعت الإصابات لتصل إلى 11826 إصابة بالمرض، فيما بدأت قبل أيام إجراءات صارمة للحد من انتشار المرض، الذي أصبحت أوروبا هي أكبر بؤر الإصابة به في العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

فرنسا التي أعلنت "الإغلاق الكامل" لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ارتفعت فيها أعداد الوفيات لتصل إلى 148 حالات وفاة، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 7695 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات في ألمانيا إلى 26 حالة، ونحو 9360 إصابة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا مواطنيه للبقاء في المنازل، كما أعلن، قبل يومين عن خطة بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيص سجلت الوفيات 108 حالات وفاة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 6362 إصابة، حتى صباح الأربعاء.

عربيا، أعلنت الرئيس التونسي قيس سعيد، فرض حظر جزئي للتجول في كافة أنحاء البلاد في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تفعيل قانون الدفاع المدني، والذي يتيح للجيش الأردني الانتشار في كافة أنحاء البلاد لمنع التنقل بين المحافظات وفرض حظر للتجول، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أصدرت الحكومة قرارات بتعطيل العمل في كافة المؤسسات وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية والبحرية.

وأوقفت المملكة العربية السعودية، الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين، في إطار إجراءات المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينما أقرت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات الاقتصادية للحد من آثار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي كان من بينها إغلاق المجال الجوي ووقف حركة الطيران وتعطيل 50% من طاقة العمل، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الوفيات في البلاد إلى 6 حالات بينما وصلت أعداد المصابين إلى 196 حالة إصابة.