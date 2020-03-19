روما، إيطاليا (CNN)-- تجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، نظيرتها في الصين، الخميس، حيث ارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا لتصل إلى 3405 حالات وفاة، فيما ارتفعت أعداد المصابين بالمرض في عموم البلاد لتصل إلى أكثر من 41 ألف حالة إصابة جديدة، ما يعني اكتشاف 5 آلاف و322 إصابة جديدة في يوم واحد.

وتقدر أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين، بـ 3242 حالة وفاة، منذ تفشي المرض في البلاد في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

الأرقام المتصاعدة للضحايا في إيطاليا، تأتي على الرغم من إجراءات الحجر الصحي الكامل في كافة أنحاء إيطاليا.

وانحسرت أعداد الضحايا والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين، بعد أسابيع من الإجراءات الطبية الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس، الذي ظهر لأول في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.